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Леван Изория: 27 сентября является общей трагедией грузин и абхазов
27.09.2018 10:57
Мы обязаны мирным путем сделать все для обеспечения деоккупации и общего благополучия, — об этом министр обороны Грузии Леван Изория заявил у мемориала героям, погибшим за единство Грузии на площади Героев.
«27 сентября является общей трагедией грузин и абхазов, вызванной российской агрессией, за которой в дальнейшем последовала оккупация нашей общей страны. Сегодня мы обязаны только лишь мирным путем сделать все для обеспечения деоккупации и общего благополучия», — заявил Леван Изория.
С падения Сухуми прошло 25 лет. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. Конфликт между грузинскими правительственными войсками и силами абхазских сепаратистов длился 13 месяцев и 13 дней.
В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.
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