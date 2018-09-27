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Члены правительства почтили память героев, погибших за единство Грузии
27.09.2018 11:06
Члены правительства собрались у мемориала героям, погибшим за единство Грузии на площади Героев.
Члены правительства возложили венки к мемориалу и почтили память погибших.
На месте находились государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, министр обороны Грузии Леван Изория, министр внутренних дел Георгий Гахария, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.
С падения Сухуми прошло 25 лет. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. Конфликт между грузинскими правительственными войсками и силами абхазских сепаратистов длился 13 месяцев и 13 дней.
В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.
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