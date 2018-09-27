Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вольский: В этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы


27.09.2018   12:23
В этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы, — об этом вице-спикер парламента Гия Вольский заявил у мемориала героям, погибшим за единство Грузии на площади Героев.

«Сегодняшний день трагический для нас. Тяжелая тема и о ней тяжело вспоминать. К сожалению, существуют люди, которые упоминают сегодняшний день как день победы. Однако, в этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы», — заявил Гия Вольский.

Вместе с тем, вице-спикер парламента поздравил грузинский народ с Воздвижением Креста Господня.

«Сегодня – праздник Воздвижением Креста Господня и поздравляю всех. Особенно тех семей, которые потеряли близких, а также тех, кто уцелел и сегодня вновь мужественно служат обществу», — заявил Гия Вольский.

В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Во сколько обойдется таксистам перекраска автомобилей?
До 2022 года расходы на медикаменты будут расти по 7, 5% в год
Отношение государства к иностранным инвесторам нужно менять
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Цихелашвили: С трибуны ООН премьер Грузии будет говорить о российской оккупации и тяжелейшем гуманитарном положении
В Чечне возобновили открытые слушания по делу правозащитника Титиева
Президент Грузии помиловал более 111 осужденных
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна