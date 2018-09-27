Вольский: В этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы

27.09.2018 12:23 В этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы, — об этом вице-спикер парламента Гия Вольский заявил у мемориала героям, погибшим за единство Грузии на площади Героев.



«Сегодняшний день трагический для нас. Тяжелая тема и о ней тяжело вспоминать. К сожалению, существуют люди, которые упоминают сегодняшний день как день победы. Однако, в этой борьбе, противостоянии проиграли все, и грузины, и абхазы», — заявил Гия Вольский.



Вместе с тем, вице-спикер парламента поздравил грузинский народ с Воздвижением Креста Господня.



«Сегодня – праздник Воздвижением Креста Господня и поздравляю всех. Особенно тех семей, которые потеряли близких, а также тех, кто уцелел и сегодня вновь мужественно служат обществу», — заявил Гия Вольский.



В связи с 25-летней годовщиной падения Сухуми, в честь памяти погибших в Абхазской войне 27 сентября государственные флаги Грузии приспущены по всей территории страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

