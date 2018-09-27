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Клаус Йоханнис: Неурегулированные конфликты в регионе Черного моря представляют серьезную угрозу для всего мира
27.09.2018 13:15
Неурегулированные конфликты в регионе Черного моря представляют серьезную угрозу для всего мира, — это заявление в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН сделал президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, Румыния участвует в урегулировании этих конфликтов.
«К сожалению, неурегулированные конфликты в регионе Черного моря представляют серьезную угрозу самому региону и международной безопасности. Румыния работает над урегулированием этих конфликтов», — заявил Клаус Йоханнис.
Лидер Румынии также обратил внимание на реформе Совета безопасности ООН, который должен сделать работу этого органа более эффективной.
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