Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Агрессор должен называться агрессором, оккупация – оккупацией


28.09.2018   11:30
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне, открывая XIV международный форум «Сохранение мира и развития в изменчивом мире» и обратился с речью к бывшим и действующим лидерам разных стран.
Маргвелашвили акцентировал внимание на вызовах безопасности в трансатлантических отношениях и роли Грузии в международных отношениях.

Президент Грузии начал свое выступление с воспоминания о сухумских событиях 25-летней давности, и отметил, что 27 сентября особенно тяжелый день, поскольку именно в этот день российские войска бомбили город Сухуми.

Георгий Маргвелашвили вспомнил и события 2008 года, отметив, что в это время Грузия была оккупирована Россией второй раз, и с этих событий исполнилось 10 лет.

Президент Грузии особую благодарность выразил лидерам Эстонии, Польши, Словакии и Украины за сделанные с трибуны ООН заявления в поддержку территориальной целостности Грузии.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил организаторов форума и отметил, что международные собрания такого типа – это хорошая возможность для разговора с дружественными странами об общих ценностях, будущем стран и вопросах безопасности.

Международный форум в Нью-Йорке вместе с президентом Грузии открыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сохранение мира и развития в изменчивом мире обсудили и бывшие лидеры различных стран.

«…Важнейшим является то, чтобы всё называлось своим именем, агрессор – агрессором, оккупация – оккупацией, оккупационная линия – оккупационной линией, а не пограничной линией. Это те термины и слова, которые нас более сближают и создают наше единство и возможность создания лучшего будущего. Также хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить наших друзей – президента Кальюлайд, президента Дуду, президента Киску и президента Порошенко, которые в течение последних дней с высшей трибуны ООН признают и называют соответствующими именами те события, которые нас беспокоят и тревожат – речь идет об оккупации и агрессии. Еще раз, это для нас необыкновенная возможность для того, чтобы мы собрались и еще раз объединились вокруг главнейших ценностей т принципов и договорились относительно целей для достижения будущего благополучия, которое обусловлено нашими единством и храбростью называть всё своими именами и защищать наши слова», - отметил Георгий Маргвелашвили при открытии форума.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
Доходы от туризма в Грузии и мире
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Махачкале арестовал брата Абдулатипова
Жители Грозного сообщили о рейдах силовиков в преддверии юбилея города
Министр труда Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна