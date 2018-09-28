Маргвелашвили: Агрессор должен называться агрессором, оккупация – оккупацией

28.09.2018 11:30 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне, открывая XIV международный форум «Сохранение мира и развития в изменчивом мире» и обратился с речью к бывшим и действующим лидерам разных стран.

Маргвелашвили акцентировал внимание на вызовах безопасности в трансатлантических отношениях и роли Грузии в международных отношениях.



Президент Грузии начал свое выступление с воспоминания о сухумских событиях 25-летней давности, и отметил, что 27 сентября особенно тяжелый день, поскольку именно в этот день российские войска бомбили город Сухуми.



Георгий Маргвелашвили вспомнил и события 2008 года, отметив, что в это время Грузия была оккупирована Россией второй раз, и с этих событий исполнилось 10 лет.



Президент Грузии особую благодарность выразил лидерам Эстонии, Польши, Словакии и Украины за сделанные с трибуны ООН заявления в поддержку территориальной целостности Грузии.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил организаторов форума и отметил, что международные собрания такого типа – это хорошая возможность для разговора с дружественными странами об общих ценностях, будущем стран и вопросах безопасности.



Международный форум в Нью-Йорке вместе с президентом Грузии открыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сохранение мира и развития в изменчивом мире обсудили и бывшие лидеры различных стран.



«…Важнейшим является то, чтобы всё называлось своим именем, агрессор – агрессором, оккупация – оккупацией, оккупационная линия – оккупационной линией, а не пограничной линией. Это те термины и слова, которые нас более сближают и создают наше единство и возможность создания лучшего будущего. Также хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить наших друзей – президента Кальюлайд, президента Дуду, президента Киску и президента Порошенко, которые в течение последних дней с высшей трибуны ООН признают и называют соответствующими именами те события, которые нас беспокоят и тревожат – речь идет об оккупации и агрессии. Еще раз, это для нас необыкновенная возможность для того, чтобы мы собрались и еще раз объединились вокруг главнейших ценностей т принципов и договорились относительно целей для достижения будущего благополучия, которое обусловлено нашими единством и храбростью называть всё своими именами и защищать наши слова», - отметил Георгий Маргвелашвили при открытии форума.















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