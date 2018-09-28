Бахтадзе абхазам и осетинам: «Только вместе с вами мы представляем свое будущее»

28.09.2018 12:05 «Хочу с этой трибуны обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам, каждый успех Грузии является вашим успехом», — это заявление премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал с трибуны ООН.



В ходе выступления на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи премьер обратил внимание на вековое общее историческое прошлое, которое должно лечь в основу будущего и это принесет мир и благополучие.



«У властей Грузии есть обязательство защищать и обеспечивать права всех своих граждан и мы осуществляем это необратимо и целенаправленно. Вы должны пользоваться всеми теми благами, которые создала Грузия, будь то права человека, образование, здравоохранение, безвизовое сообщение с Европой и т.д.



Хочу обратиться особенно к молодежи: мы вместе, совместными стараниями и возможностями добьемся успеха и благополучия. Хочу, чтобы вы знали, что только вместе с вами мы представляем свое будущее.



Тут же хочу еще раз призвать Россию не мешать и не препятствовать нашим мирным инициативам, дать гражданам, проживающим на оккупированных территориях, возможность достойной жизни», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к участникам Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке.



(видео выступления премьер-министра Грузии с русским переводом)

















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