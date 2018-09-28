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Министр обороны и национальной безопасности Фиджи побывал на линии российской оккупации


28.09.2018   12:07
Министр обороны и национальной безопасности Фиджи Рату Иноке Кубуабола, вместе с другими членами делегации, находился у оккупационной линии в селе Хурвалети Горийского района.

Представители информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности предоставили делегации Фиджи исчерпывающую информацию о положении в оккупированных регионах.

По информации СГБ, внимание было уделено тем вызовам и проблемам, которые исходят из оккупированного Цхинвальского региона.

Представители Государственной службы безопасности также говорили с гостями высокого ранга о процессе незаконной т.н. бордеризации и тех проблемах, которые местному населению ежедневно создают проволочными ограждениями, заборами и другими искусственными барьерами.






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