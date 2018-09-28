Бахтадзе уверен, что Грузия сможет начать свою мирную инициативу с помощью мирового содружества

28.09.2018 12:11 «У нашей мирной инициативы есть полная поддержка в США, Евросоюзе и все наши страны-партнеры на 100 процентов поддерживают эту инициативу», — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил журналистам.



Речь идет о программе «Шаг к лучшему будущему», направленной на сближение проживающих по обе стороны линий российской оккупации людей.



По словам главы правительства, эта инициатива даст возможность остановить процесс депопуляции, который имеет место сегодня на оккупированных территориях.



«Сегодня с трибуны ООН я прямо заявил, что происходящее на наших оккупированных территориях является гуманитарной катастрофой. У нас есть инициативы, как остановить эту гуманитарную катастрофу, как создать платформу для диалога и дать возможность нашим гражданам иметь доступ к сервисам образования и здравоохранения, коммерческой деятельности, чтобы у них была элементарная возможность прокормить семью. Это – очень важная инициатива и я уверен, что с помощью мирового содружества мы сможем начать имплементацию мирной инициативы в реальной жизни», — отметил премьер.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к участникам Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке.



















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