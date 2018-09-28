На Совете по правам человека факту убийства Татунашвили уделили особое внимание

28.09.2018 15:37 В Женеве состоялось рассмотрение отчета Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с оккупированными регионами Грузии.



В рассмотрении, проведенном в рамках 39-й сессии Совета ООН по правам человека (HRC), приняла участие заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе.



Выступая на совете по правам человека, заместитель министра поблагодарила Верховного комиссара по правам человека за объективное и справедливое реагирование на тяжелое положение с точки зрения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе. Хатуна Тотладзе подтвердила Верховному комиссару готовность грузинской стороны к тесному сотрудничеству.



Заместитель министра иностранных дел ознакомила государства-члены с событиями, развитыми в оккупированных регионах в последнее время, в том числе говорила об установлении ограждений и других искусственных барьеров вдоль линии оккупации, запрещении получения образования на родном языке в обоих оккупированных регионах, дополнительных ограничениях свободного передвижения, и других грубых нарушениях прав человека. Особое внимание уделили факту убийства Арчила Татунашвили.



Отметили, что жестокое убийство Татунашвили, вместе с делами Гиги Отхозория и Давида Башарули, подчеркивает тревожное положение, сложившееся на оккупированных территориях Грузии.



В данном контексте Хатуна Тотладзе подчеркнула значение мониторинга положения прав человека на оккупированных территориях, и активной включенности международных организаций, прежде всего Верховного комиссара ООН по правам человека.



Следует отметить, что отчет Верховного комиссара по правам человека в связи с оккупированными регионами Грузии был подготовлен соответственно резолюции "Сотрудничество с Грузией", принятой HRC 23 марта 2018 года. Отчет детально рассматривает сложное положение в оккупированных регионах.



К сожалению, несмотря на попытку, представителям Верховного комиссара ООН, как и в минувшем году, по-прежнему не дали возможность войти на оккупированные территории.



Исходя из этого, офис Верховного комиссара призывает силу, осуществляющую эффективную контроль Абхазии и Цхинвальского региона, допустить на эти территории механизмы защиты прав человека Верховного комиссара и других международных организаций.



В отчете Верховного комиссара подчеркнуто, что на оккупационную силу Абхазии и Цхинвальского региона возлагается ответственность по защите фундаментальных прав и свобод населения, проживающего на этих территориях.



В документе однозначно отмечено, что этнически грузинское население регулярно становится жертвой разного рода дискриминаций в оккупированных регионах. Наряду с другими нарушениями в отчете особое внимание уделяется ограничению свободного передвижения, и его негативным результатам с точки зрения защиты права образования, здравоохранения, и права собственности.



На заседании на отчет Верховного комиссара отозвались, и с заявлением в поддержку Грузии выступили делегации ЕС, Японии, Германии, Венгрии, Украины, Исландии, Эстонии, Литвы, Франции, Великобритании, Финляндии, Черногории, Румынии, Польши, Норвегии, Молдовы, и Болгарии.



В заявлениях поддержки делегации приветствовали сотрудничество Грузии с офисом Верховного комиссара по правам человека, и прогресс, достигнутый с точки зрения защиты прав человека. Выразили тревогу в связи с тяжелым положением в контексте защиты прав человека в регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали, подчеркнули необходимость входа в эти регионы международных механизмов защиты прав человека и осуществления мониторинга, выразили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Литва отметила, что регионы Грузии, Абхазия и Цхинвали находятся под незаконным военным контролем Российской Федерации, и призвала Россию и де-факто представителей дать беспрепятственный доступ международным механизмам защиты прав человека.



Швеция призвала Российскую Федерацию к выполнению договора о прекращении огня августа 2008 года, выводу вооруженных соединений из этих регионов, и допуску международных мониторов.



Украина отметила, что в регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали, оккупированных Россией, гуманитарное положение является тяжелым и подчеркнула, что ответственность за это полностью возлагается на Россию.



Эстония отметила, что прошло 10 лет с масштабного военного вторжения России в Грузию. Подчеркнула, что посягательством на территориальную целостность и суверенитет Грузии Россия нарушает нормы международного права, в том числе устав ООН, заключительный акт Хельсинки, и Европейскую конвенцию по правам человека.



Резолюция, принятая Советом по правам человека в марте, и отчеты, подготовленные комиссаром по правам человека, еще раз подтверждают, что положение в Абхазии и Цхинвальском регионе по-прежнему остается в повестке дня международного содружества, в том числе главного органа ООН, ответственного за права человека.















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