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Прокурор: Согласно материалам дела, обвиняемые по делу Арчила Татунашвили находятся на оккупированной территории и не переходят на территорию, контролируемую Грузией


28.09.2018   16:35
Согласно материалам дела, обвиняемые по делу Арчила Татунашвили Гурциев и Табоев находятся на оккупированной территории и не переходят на территорию, контролируемую Грузией, — об этом заявил прокурор Давид Казарашвили.

По его словам, на сегодняшнем заседании суда сторона обвинения будет требовать допустить их доказательства для рассмотрения дела по существу.

«Представлены материалы дела, протоколы допроса пострадавших, протоколы допроса свидетелей, заключения экспертизы, после изучения которых мы считаем, что именно обвиняемые незаконно лишили свободы Арчила Татунашвили и лиц, находящихся вместе с ним. Также, они передали Арчила Татунашвили т.н. правоохранительным органам для дальнейших пыток. После задержания и передачи Татунашвили правоохранителям последовали его пытки и гибель. На сегодняшнем процессе пересмотрят меру пресечения в отношении обвиняемых», — заявил прокурор.






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