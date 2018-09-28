Обвиняемые по делу Татунашвили находятся на оккупированной территории

28.09.2018 20:23 Мцхетский суд обсуждает вопрос пересмотра меры пресечения обвиняемых по делу Арчила Татунашвили.



Статья обвинения в отношении Бавида Гурциева и Алика Табоева была переквалифицирована, и прокуратура обвиняет их по части 3 статьи 144 прима, что подразумевает убийство человека в пытках. Им обвинение предъявлено заочно.



На процессе прокурор дела Давид Казарашвили заявил, что по материалам дела, обвиняемые по делу Татунашвили, Гурциев и Табоев находятся на оккупированной территории, и не переходят на контролируемую Грузией территорию.



"Представлены материалы дела, протоколы допроса пострадавших, протоколы допроса свидетелей, заключения экспертизы, в результате исследования которых мы считаем, что 22 февраля 2018 года именно обвиняемые незаконно пресекли свободу Арчилу Татунашвили и находящимся вместе с ним лицам. А также с целью последующей пытки передали Арчила Татунашвили т.н. правоохранителям. За задержанием, и передачей Татунашвили правоохранителям последовала его пытка, и затем смерть. На сегодняшнем процессе будут пересмотрены меры пресечения, использованные в отношении обвиняемых"- заявил прокурор.



Напомним, что 13 сентября Гурциев и Табоев, обвиняемые в убийстве Арчила Татунашвили в пытках, были объявлены в розыск по красному циркуляру Интерпола.



На основании предписания судьи, Давиду Гурциеву и Алику Табоеву заочно предъявлено обвинение. После этого районный суд Мцхеты возложил на них уголовную ответственность. Гурциев и Табоев обвиняются в незаконном пресечении свободы гражданам Грузии Арчилу Татунашвили, Иосифу Павлиашвили, и Левану Куташвили в отягчающих обстоятельствах, и пытке Арчила Татунашвили в отягчающих обстоятельствах. Совершенное преступление предусматривает тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет, или бессрочное заключение.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

