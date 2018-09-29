Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и Южной Осетии - генерал Бен Ходжес

29.09.2018 18:10



По его словам, Запад ошибся восприняв российское руководство как "ответственных людей касаемо соглашения Саркози".



"Мы воспринимали их [русских] как ответственных людей касаемо соглашения Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать Западу, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также не придерживаются и Минским соглашениям или любым другим? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук", - заявил Бен Ходжес.



Генерал полагает, что Запад начал просыпаться. Он считает, что Запад поступил хорошо применив санкции.



"Факт, что Евросоюз продолжает санкции против России - это важно. Факт, что США продолжают санкции против России – это важно", - отметил генерал.



Между тем он считает, что одних санкций недостаточно, но если это часть общего стратегического подхода – да, это важно.



"Если вы сразу же меня спросили почему не было санкций после вторжения в Грузию – вы понимаете, что у них есть и практическая ценность, и идеологическая. Продемонстрировать, что мы настроены серьезно. Большинство стран Европы ожидает, что мы испробуем все варианты, прежде чем использовать силу", - отметил Ходжес.



По мнению генерала, противодействием против "гибридной войны" может быть правда о происходящем, обмен информацией между странами о действиях России.



"Первый инструмент, чтобы победить или сдерживать то, что называют гибридной войной – это солнечный свет. Правда. Показывать, что происходит. Это требует изменений работы между нашими спецслужбами. Мы должны больше работать над тем, как мы делимся разведданными. Люди в Грузии, Эстонии или Польше будут знать гораздо больше о России, чем американцы могли бы когда-то узнать. Я говорю о разведке. Из-за языка, из-за истории. Вы просто лучше знаете эту тему", - отметил генерал Бен Ходжес.





Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии - об этом в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском « Пограничная ZONA » заявил бывший командующий США в Европе (2014 – 2017) генерал Бен Ходжес.По его словам, Запад ошибся восприняв российское руководство как "ответственных людей касаемо соглашения Саркози"."Мы воспринимали их [русских] как ответственных людей касаемо соглашения Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать Западу, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также не придерживаются и Минским соглашениям или любым другим? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук", - заявил Бен Ходжес.Генерал полагает, что Запад начал просыпаться. Он считает, что Запад поступил хорошо применив санкции."Факт, что Евросоюз продолжает санкции против России - это важно. Факт, что США продолжают санкции против России – это важно", - отметил генерал.Между тем он считает, что одних санкций недостаточно, но если это часть общего стратегического подхода – да, это важно."Если вы сразу же меня спросили почему не было санкций после вторжения в Грузию – вы понимаете, что у них есть и практическая ценность, и идеологическая. Продемонстрировать, что мы настроены серьезно. Большинство стран Европы ожидает, что мы испробуем все варианты, прежде чем использовать силу", - отметил Ходжес.По мнению генерала, противодействием против "гибридной войны" может быть правда о происходящем, обмен информацией между странами о действиях России."Первый инструмент, чтобы победить или сдерживать то, что называют гибридной войной – это солнечный свет. Правда. Показывать, что происходит. Это требует изменений работы между нашими спецслужбами. Мы должны больше работать над тем, как мы делимся разведданными. Люди в Грузии, Эстонии или Польше будут знать гораздо больше о России, чем американцы могли бы когда-то узнать. Я говорю о разведке. Из-за языка, из-за истории. Вы просто лучше знаете эту тему", - отметил генерал Бен Ходжес.











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