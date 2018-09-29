Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и Южной Осетии - генерал Бен Ходжес


29.09.2018   18:10
Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии - об этом в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском «Пограничная ZONA» заявил бывший командующий США в Европе (2014 – 2017) генерал Бен Ходжес.

По его словам, Запад ошибся восприняв российское руководство как "ответственных людей касаемо соглашения Саркози".

"Мы воспринимали их [русских] как ответственных людей касаемо соглашения Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать Западу, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также не придерживаются и Минским соглашениям или любым другим? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук", - заявил Бен Ходжес.

Генерал полагает, что Запад начал просыпаться. Он считает, что Запад поступил хорошо применив санкции.

"Факт, что Евросоюз продолжает санкции против России - это важно. Факт, что США продолжают санкции против России – это важно", - отметил генерал.

Между тем он считает, что одних санкций недостаточно, но если это часть общего стратегического подхода – да, это важно.

"Если вы сразу же меня спросили почему не было санкций после вторжения в Грузию – вы понимаете, что у них есть и практическая ценность, и идеологическая. Продемонстрировать, что мы настроены серьезно. Большинство стран Европы ожидает, что мы испробуем все варианты, прежде чем использовать силу", - отметил Ходжес.

По мнению генерала, противодействием против "гибридной войны" может быть правда о происходящем, обмен информацией между странами о действиях России.

"Первый инструмент, чтобы победить или сдерживать то, что называют гибридной войной – это солнечный свет. Правда. Показывать, что происходит. Это требует изменений работы между нашими спецслужбами. Мы должны больше работать над тем, как мы делимся разведданными. Люди в Грузии, Эстонии или Польше будут знать гораздо больше о России, чем американцы могли бы когда-то узнать. Я говорю о разведке. Из-за языка, из-за истории. Вы просто лучше знаете эту тему", - отметил генерал Бен Ходжес.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Платежи с грузинских карт за рубежом в этом году превысили миллиард лари
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кетеван Цихелашвили встретилась с Фабианом Гамильтоном и Фредриком Р. Хайд-Чемберсом
Выступление премьер-министра Грузии на 73-ой сессии ГА ООН (Видео)
Маргвелашвили принял участие в Международном форуме мира в США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна