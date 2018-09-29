Генерал Бен Ходжес о Сирии, целях США и роли России в этом конфликте

29.09.2018 18:42



"Конечно, я командовал только армией США в Европе, не всему американскими силами, но это просто смешно, что кто-то на таком высоком уровне будет делать такие нелепые заявления. Турция всегда делала все, чтобы следовать конвенции Монтре. США всегда следят за выполнением конвенции Монтре, так что даже сама идея теоритически, что мы в какой-то форме нарушим конвенцию Монтре.. Зачем нам что-то размещать в Крыму? Это смехотворные заявления. У нас один корабль в Европе. В Средиземном море", - заявил генерал.



На вопрос ведущего - "На ваш взгляд за годы работы Президента Трампа, военная мощь США выросла или снизилась?" - генерал заявил, что США намерены увеличивать количество своих солдат в Германии до полутора тысяч, возвращать батальон противовоздушной обороны, 2 батальона артиллерии. По его словам, еще несколько лет назад все это было вывезено, потому что США думали, что Россия будет их партнером.



Ведущий передачи Егор Куроптев напомнил генералу по войну в Грузии 10-летней давности и спросил, почему эта война "не стала знаком, что партнерство – это не вариант?"



"Я не могу говорить о том, что было тогда, но абсолютно точно мы сейчас должны разбираться с последствиями того, что тогда мы не были более тверды. Нынешняя администрация выполнила все, что прошлая администрация обещала на саммите в Варшаве в плане увеличения наших сил, оборудования, техники, но, более того, бюджет, который утверждает и выделяет конгресс США вырос в 3 раза непосредственно для сдерживания угроз в Европе. Так что Конгресс также очень способствует тому, что мы стараемся делать в Европе. Все наши союзники и друзья должны иметь уверенность и благодаря тому, что конгресс поддерживает эти усилия", - заявил генерал.



Бен Ходжес отметил важность того факта, что НАТО смог перестроиться под каждую возникшую угрозу. По мнению генерала, это очень важно, что такая большая бюрократическая организация, где 29 стран может продолжать перестраиваться, исходя из изменений в международной безопасности.



"Конечно, действия России напомнили всем, кто есть кто. Они несут угрозу союзникам. Но я бы сказал, что альянс, который существует уже почти 70 лет является тем, каким он есть благодаря общим ценностям, интересам и преданности друг другу", - отметил генерал.



Он также прокомментировал вопрос ведущего о распространившихся слухах об якобы использованных США в Сирии фосфорных бомбах и назвал это классической российской дезинформацией.



"Я не могу даже представить, как такое могло бы случиться. Это классическая российская.. Вы знаете, именно они стоят рядом с режимом Асада, который использует химоружие против своего населения. Это классическая российская дезинформация – просто продолжать говорить что угодно, неправду, лишь бы продолжать говорить столько, чтобы вводить людей в заблуждение, подрывать их веру", - заявил Бен Ходжес.



Американский генерал подчеркнул, что по опыту в Ираке и Афганистане можно утверждать, что правила какое вооружение использовать, основаны на том, чтобы не было жертв среди мирного населения, тогда как российский подход как раз обратный.



"Именно это первая и главная задача любого нашего командира. Это нелепо со стороны России стараться ввести людей в заблуждение. Важно сказать, что ужасная ситуация продолжается в Идлибе. Поэтому президент Эрдоган встречался с коллегами из Ирана и России. Чтобы отложить или отменить или задержать атаки Сирийского режима на Идлиб, цель которых подавить последние силы повстанцев. Если они это сделают, тысячи гражданских будут убиты, а сотни тысяч беженцев будут вынужден бежать в Турцию", - заявляет в интервью Бен Ходжес.



Генерал подчеркнул, что США пытаются избежать катастрофы, когда сотни тысяч беженцев направятся в Турцию, отметив при этом, что в этой стране уже сейчас более 3 миллионов беженцев, и если их станет на сотни тысяч больше - эта человеческая трагедия скажется на всей Европе и всех союзниках.



"Люди должны знать, что президент Путин решил, что он будет с парнем, который использует химоружие против своего народа – Асадом, а не с президентом Эрдоганом", - подчеркнул Ходжес.



По его мнению, цель России в Сирии состоит в том, чтобы убедиться, что Асад останется у власти, чтобы они могли иметь там свои базы и флот.



"У них нет моральных проблем помогать такому режиму. Это их цель. Цель Запада, конечно, - свободное стабильное правительство в Сирии, которое не убивает свой народ и с другой стороны – не позволит существование террористических организаций, как ИГИЛ", - заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью грузинскому телеканалу.







Бывший командующий США в Европе (2014 – 2017) генерал Бен Ходжес называет смешными утверждения российских официальных лиц о том, что якобы конфликт в Крыму начался из-за того, что там планировали разместить флот НАТО. Об этом он заявил в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском « Пограничная ZONA »."Конечно, я командовал только армией США в Европе, не всему американскими силами, но это просто смешно, что кто-то на таком высоком уровне будет делать такие нелепые заявления. Турция всегда делала все, чтобы следовать конвенции Монтре. США всегда следят за выполнением конвенции Монтре, так что даже сама идея теоритически, что мы в какой-то форме нарушим конвенцию Монтре.. Зачем нам что-то размещать в Крыму? Это смехотворные заявления. У нас один корабль в Европе. В Средиземном море", - заявил генерал.На вопрос ведущего - "На ваш взгляд за годы работы Президента Трампа, военная мощь США выросла или снизилась?" - генерал заявил, что США намерены увеличивать количество своих солдат в Германии до полутора тысяч, возвращать батальон противовоздушной обороны, 2 батальона артиллерии. По его словам, еще несколько лет назад все это было вывезено, потому что США думали, что Россия будет их партнером.Ведущий передачи Егор Куроптев напомнил генералу по войну в Грузии 10-летней давности и спросил, почему эта война "не стала знаком, что партнерство – это не вариант?""Я не могу говорить о том, что было тогда, но абсолютно точно мы сейчас должны разбираться с последствиями того, что тогда мы не были более тверды. Нынешняя администрация выполнила все, что прошлая администрация обещала на саммите в Варшаве в плане увеличения наших сил, оборудования, техники, но, более того, бюджет, который утверждает и выделяет конгресс США вырос в 3 раза непосредственно для сдерживания угроз в Европе. Так что Конгресс также очень способствует тому, что мы стараемся делать в Европе. Все наши союзники и друзья должны иметь уверенность и благодаря тому, что конгресс поддерживает эти усилия", - заявил генерал.Бен Ходжес отметил важность того факта, что НАТО смог перестроиться под каждую возникшую угрозу. По мнению генерала, это очень важно, что такая большая бюрократическая организация, где 29 стран может продолжать перестраиваться, исходя из изменений в международной безопасности."Конечно, действия России напомнили всем, кто есть кто. Они несут угрозу союзникам. Но я бы сказал, что альянс, который существует уже почти 70 лет является тем, каким он есть благодаря общим ценностям, интересам и преданности друг другу", - отметил генерал.Он также прокомментировал вопрос ведущего о распространившихся слухах об якобы использованных США в Сирии фосфорных бомбах и назвал это классической российской дезинформацией."Я не могу даже представить, как такое могло бы случиться. Это классическая российская.. Вы знаете, именно они стоят рядом с режимом Асада, который использует химоружие против своего населения. Это классическая российская дезинформация – просто продолжать говорить что угодно, неправду, лишь бы продолжать говорить столько, чтобы вводить людей в заблуждение, подрывать их веру", - заявил Бен Ходжес.Американский генерал подчеркнул, что по опыту в Ираке и Афганистане можно утверждать, что правила какое вооружение использовать, основаны на том, чтобы не было жертв среди мирного населения, тогда как российский подход как раз обратный."Именно это первая и главная задача любого нашего командира. Это нелепо со стороны России стараться ввести людей в заблуждение. Важно сказать, что ужасная ситуация продолжается в Идлибе. Поэтому президент Эрдоган встречался с коллегами из Ирана и России. Чтобы отложить или отменить или задержать атаки Сирийского режима на Идлиб, цель которых подавить последние силы повстанцев. Если они это сделают, тысячи гражданских будут убиты, а сотни тысяч беженцев будут вынужден бежать в Турцию", - заявляет в интервью Бен Ходжес.Генерал подчеркнул, что США пытаются избежать катастрофы, когда сотни тысяч беженцев направятся в Турцию, отметив при этом, что в этой стране уже сейчас более 3 миллионов беженцев, и если их станет на сотни тысяч больше - эта человеческая трагедия скажется на всей Европе и всех союзниках."Люди должны знать, что президент Путин решил, что он будет с парнем, который использует химоружие против своего народа – Асадом, а не с президентом Эрдоганом", - подчеркнул Ходжес.По его мнению, цель России в Сирии состоит в том, чтобы убедиться, что Асад останется у власти, чтобы они могли иметь там свои базы и флот."У них нет моральных проблем помогать такому режиму. Это их цель. Цель Запада, конечно, - свободное стабильное правительство в Сирии, которое не убивает свой народ и с другой стороны – не позволит существование террористических организаций, как ИГИЛ", - заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью грузинскому телеканалу.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

