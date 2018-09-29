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Оккупанты похитили гражданку Грузии
29.09.2018 22:23
На территории Горийского муниципалитета, у села Хурвалети, расположенного на периметре оккупационной линии, оккупанты похитили местную жительницу, 37-летнюю Майю Отинашвили.
По заявлению односельчан, Отинашвили находилась вблизи разделительной полосы, и в это время появились вооруженные лица, которые насильно утащили ее на оккупированную территорию.
С семьей задержанной пока что никто не связывался.
В связи со случившимся извещено горийское представительство наблюдательной миссии ЕС и задействована «горячая линия». Для выяснения деталей семью задержанной посетил мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили.
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