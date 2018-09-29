Оккупанты похитили гражданку Грузии

29.09.2018 22:23 На территории Горийского муниципалитета, у села Хурвалети, расположенного на периметре оккупационной линии, оккупанты похитили местную жительницу, 37-летнюю Майю Отинашвили.



По заявлению односельчан, Отинашвили находилась вблизи разделительной полосы, и в это время появились вооруженные лица, которые насильно утащили ее на оккупированную территорию.



С семьей задержанной пока что никто не связывался.



В связи со случившимся извещено горийское представительство наблюдательной миссии ЕС и задействована «горячая линия». Для выяснения деталей семью задержанной посетил мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

