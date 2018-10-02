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Похищенной оккупантами возле села Хурвалети Майе Отинашвили присудили двухмесячное заключение


02.10.2018   13:14
Похищенной представителями российских оккупационных сил на территории прилегающей к селу Хурвалети Горийского района Майе Отинашвили присудили двухмесячное предварительное заключение. Данную информацию Первому каналу подтвердили в Службе государственной безопасности.

В СГБ заявляют, что для освобождения Майи Отинашвили, Служба государственной безопасности активизировала «горячую линию» и проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.

Напомним, что 29 сентября 2018 года российские военные похитили с оккупационной линии 37-летнюю жительницу села Хурвалети Горийского муниципатитета Майю Отинашвили.






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