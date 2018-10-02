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По словам жителей Меджврисхеви, над их селом пролетели четыре российских вертолета
02.10.2018 14:14
По информации населения села Меджврисхеви, четыре российских вертолета пересекли оккупационную линию. Об этом сообщает местное радио «Мозаика». По словам жителей Меджврисхеви, вертолеты сделали круг над селом и улетели в сторону оккупированной территории.
Первый канал связался со Службой государственной безопасности, в которой заявляют, что в связи с этим информирована наблюдательская миссия Евросоюза.
«В связи с этим активирована горячая линия и информирована наблюдательская миссия ЕС. Подобные факты нарушают среду безопасности на месте», — заявляют в СГБ.
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