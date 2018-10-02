Цихелашвили: Для освобождения Майи Отинашвили задействованы все возможные каналы

02.10.2018 18:09 Особо беспокоящее, тревожное и постыдное, – так оценивает госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили похищение из села Бобневи 37-летней Майи Отинашвили и определение ей двухмесячного предварительного заключения.



Как заявила Кетеван Цихелашвили журналистам, работа для ее освобождения ведется в 24-часовом режиме.



«Этот факт является проявлением не только противоправного, но и бесчеловечного отношения, так как речь идет о матери трех несовершеннолетних детей, которую задержали на собственном приусадебном участке. Сотрудники аппарата вчера находились на месте, встретились с семьей, видели и то место, где произошло ее незаконное задержание – в нескольких метрах от жилого дома. Этот человек живет и работает там постоянно. Это очень тяжелая провокация и совершенно неприемлемое действие. Ни о каком обвинении мы говорить не можем, потому что у этого нет никакой легитимации и оправдания.



Мы работаем в 24-часовом режиме. На данный момент задействованы абсолютно все возможные каналы для освобождения женщины. Несмотря на распространенную информацию, коммуникация по горячей линии продолжается, также продолжается коммуникация с руководством Миссии наблюдателей Евросоюза и сопредседателями Женевских дискуссий. Мы используем и другие каналы, по которым возможно достичь результата.



Для нас очень важно состояние этой женщины. Со вчерашнего дня информирован и подключен Международный комитет Красного Креста. Это единственная гуманитарная организация, которая имеет доступ к Цхинвальскому региону. Разумеется, с их стороны проводятся все мероприятия, которые связаны с информированием семьи о состоянии здоровья задержанной женщины. Эта коммуникация продолжится в течение дня», - заявила Кетеван Цихелашвили.



Напомним, 37-летнюю Майю Отинашвили т. н. пограничники задержали 29 сентября. По информации де-факто КГБ оккупированной т.н. Южной Осетии, она обвиняется в незаконном пересечении т.н. границы. Майе Отинашвили присудили двухмесячное предварительное заключение. «На протяжении длительного времени задержанная за денежное вознаграждение оказывала содействие жителям т.н. Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении государственной границы. Ленингорским районным судом в отношении Отинашвили М.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - заявляют в т.н. Комитете госбезопасности.















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