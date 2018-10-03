|
|
Цихелашвили: Состояние здоровья похищенной оккупантами Отинашвили удовлетворительное
03.10.2018 11:08
Министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили навестила семью Майи Отинашвили, похищенной российскими оккупантами с подконтрольной грузинской стороны территории.
Кетеван Цихелашвили предоставила семье Отинашвили информацию, полученную по горячей линии Евросоюза.
По словам министра, состояние здоровья 36-летней женщины удовлетворительное и к процессу подключен Международный комитет Красного Креста.
«Первый интерес, чтобы удалось ее освободить. В течение дня горячая линия была активна несколько раз. По последней информации, полученной по горячей линии час назад, состояние ее здоровья удовлетворительное. Подключен Международный комитет Красного Креста и они находятся на связи с членами семьи. Также т.н. процедуры, которые происходят в случаях незаконного задержания, запланированы в течение следующих двух дней. Решение другого типа пока не подтверждается. Главный интерес, чтобы произошло освобождение. Несмотря на информацию, распространенную в различных источниках, коммуникация ведется», — заявила после встречи с семьей задержанной Кетеван Цихелашвили.
Майю Отинашвили, похищенную оккупантами у села Хурвалети, приговорили к предварительному двухмесячному заключению.
НПО Международный центр психо-реабилитации для жертв пыток и насилия «Эмпатия» (RCT/EMPATHY) распространила чрезвычайное заявление о похищении и незаконном лишении свободы Майи Отинашвили оккупационным режимом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна