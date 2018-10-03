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Цихелашвили: Состояние здоровья похищенной оккупантами Отинашвили удовлетворительное


03.10.2018   11:08
Министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили навестила семью Майи Отинашвили, похищенной российскими оккупантами с подконтрольной грузинской стороны территории.

Кетеван Цихелашвили предоставила семье Отинашвили информацию, полученную по горячей линии Евросоюза.

По словам министра, состояние здоровья 36-летней женщины удовлетворительное и к процессу подключен Международный комитет Красного Креста.

«Первый интерес, чтобы удалось ее освободить. В течение дня горячая линия была активна несколько раз. По последней информации, полученной по горячей линии час назад, состояние ее здоровья удовлетворительное. Подключен Международный комитет Красного Креста и они находятся на связи с членами семьи. Также т.н. процедуры, которые происходят в случаях незаконного задержания, запланированы в течение следующих двух дней. Решение другого типа пока не подтверждается. Главный интерес, чтобы произошло освобождение. Несмотря на информацию, распространенную в различных источниках, коммуникация ведется», — заявила после встречи с семьей задержанной Кетеван Цихелашвили.

Майю Отинашвили, похищенную оккупантами у села Хурвалети, приговорили к предварительному двухмесячному заключению.

НПО Международный центр психо-реабилитации для жертв пыток и насилия «Эмпатия» (RCT/EMPATHY) распространила чрезвычайное заявление о похищении и незаконном лишении свободы Майи Отинашвили оккупационным режимом.






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