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Бахтадзе: Работаем в 24-часовом режиме, чтобы наша гражданка вернулась к своим детям и к своей семье


03.10.2018   13:38
Работаем в 24-часовом режиме, чтобы наша гражданка вернулась к своим детям и к своей семье, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на пресс-конференции перед началом заседания, откликаясь на вопрос задержания т.н. пограничниками 37-летней Майи Отинашвили у села Хурвалети.

«К сожалению, оккупационный режим продолжает свою агрессивную политику и попирает права человека. Мы с нашими партнерами, и в этом случае хочу подчеркнуть, пытаемся, чтобы у нас были механизмы и эти механизмы зачастую очень эффективны в превенции подобных случаев.

В 24-часовом режиме работает аппарат Кетеван Цихелашвили, также как и соответствующие органы, и что главное наблюдательная миссия ЕС для того, чтобы в ближайшие часы наша гражданка вернулась к своим детям, к своей семье.

Имеет место весьма тяжелый случай, я и это хочу подчеркнуть. Соответственно, мы мобилизовали все ресурсы, в том числе международного содружества, чтобы наша гражданка как можно быстрее вернулась к своей семье», - заявил Мамука Бахтадзе.

Напомним, что на территории Горийского муниципалитета, у села Хурвалети, расположенного на периметре оккупационной линии, т.н. пограничники 29 сентября задержали местную жительницу, 37-летнюю Майю Отинашвили, и ей было избрано двухмесячное предварительное заключение под стражу.













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