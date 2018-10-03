Похищенной гражданке Грузии в Цхинвали назначили 10-дневное предварительное заключение

03.10.2018 17:37 Гражданке Грузии Майе Отинашвили, похищенной оккупантами со своего приусадебного участка близ цхинвальской линии российской оккупации, назначено 10-дневное предварительное заключение. Об этом, со ссылкой на информацию, полученную по «горячей линии» от цхинвальской «прокуратуры», сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. Ранее утверждалось, что Отинашвили проведет в предварительном заключении два месяца.



Напомним, 27-летняя женщина была похищена оккупантами 29 сентября в районе села Хурвалети Горийского района. Местное КГБ обвинило ее «в незаконном нарушении границы». По версии цхинвальского режима, Отинашвили в течение длительного времени за денежное вознаграждение помогала местным жителям проходить через разделительную линию. При этом сообщается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК Российской Федерации (незаконное пересечение границы).



В Тбилиси обещают использовать все рычаги, чтобы в кратчайшие сроки добиться освобождения Майи Отинашвили. В процесс вовлечены наблюдатели мониторинговой миссии ЕС и представители Международного комитета Красного Креста.

















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