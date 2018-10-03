Омбудсмен: Похищение Майи Отинашвили произошло в 50 метрах от ограждения

03.10.2018 18:19 Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявляет о новых обстоятельствах дела о похищении 29 сентября в Горийском районе оккупантами гражданки Грузии Майи Отинашвили.



Мать троих несовершеннолетних детей, 37-летняя Май Отинашвили утром 29 сентября была похищена оккупантами из сада возле своего дома в селе Хурвалети Горийского района близ оккупированной территории. В Цхинвали ее приговорили к предварительному тюремному заключению. Согласно имеющимся данным, Отинашвили обвинили в «содействии жителям т.н. Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении государственной границы». На этой неделе к делу Отинашвили подключился Международный комитет Красного Креста.



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили назвала факт похищения жительницы Хурвалети «особо тревожным и постыдным», так как это произошло на приусадебном участке, принадлежащем семье женщины.



По данным Народного защитника Грузии, похищение женщины произошло с территории, которая контролируется грузинской стороной. Кроме того, Майя Отинашвили во время похищения была избита.



«В связи с задержанной на линии оккупации Майей Отинашвили нам стали известны новые обстоятельства дела. По информации семьи, задержанная избита. По их заявлению, ее избили на российской базе, расположенной в Кардзмане. Несмотря на то, что у задержанной есть адвокат, он не получил возможность увидеться с Майей Отинашвили. Семья заявляет, что задержанную не видел ни один независимый наблюдатель, что еще больше усиливает их подозрения», — написала Ломджария сегодня на своей странице в фейсбуке.



По ее данным, которые основаны на показаниях семьи Отинашвили и очевидцев, участок земли, на котором во время задержания находилась женщина, «непосредственно не граничит с огражденной территорией и все произошло в 50 метрах от ограждения».



«Задержание было насильственное, так как она звала на помощь и ее тащили насильно, а она сопротивлялась. Это то место, куда члены ее семьи ходят регулярно и, соответственно, обычно они чувствовали там себя в безопасности. Она просто зашла, чтобы собрать урожай, когда произошел этот факт. Как нам сказали, было двое вооруженных в масках, хотя определить, были это осетины или русские, было невозможно», — пишет Ломджария.



Омбудсмен также сообщает, что жители села Хурвалети объясняют похищение Майи Отинашвили тем, что цхинвальским пограничникам назначили премии за каждого похищенного в размере 10 тысяч рублей (около 150 долларов).



«По нашей информации, слухи о таких премиях ходят и в Цхинвали», – заявила в интервью изданию «Netgazeti» Медея Турашвили, представитель аппарата Народного защитника.



Народный защитник обращается к правительству Грузии и международным организациям с призывом жестко поставить вопрос о фактах нарушения Россией прав граждан Грузии на жизнь, свободу, свободное передвижение и призывает сопредседателей Женевских переговоров внести в повестку дня вопрос о создании более эффективного механизма обмена информацией по поводу задержанных или же расширения уже имеющегося формата горячей линии наблюдательской миссии Евросоюза.



Это может быть прямой телефонный разговор похищенного с членами семьи, получение мандата на проверку условий содержания конкретного лица, заключенного или задержанного и так далее. Кроме того, очень важно добиться предоставления со стороны России и де-факто властей возможности беспрепятственного пропуска в закрытые заведения на оккупированной территории представителям Международного комитета Красного Креста, — отмечает представитель аппарата Народного защитника.















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