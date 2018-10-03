Глава МИД Грузии представит международному дипокрпусу информацию о похищении гражданки Грузии

03.10.2018 18:37 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поручил министру иностранных дел Давиду Залкалиани встретиться с представителями международных организаций и детально ознакомить их с информацией о факте похищения российскими оккупантами гражданки Грузии Майи Отинашвили с подконтрольной грузинской стороне территории, прилегающей к цхинвальской линии российской оккупации. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии.



«Хочу откликнуться на факт похищения матери трех малолетних детей Майи Отинашвили из села Новый Хурвалети оккупационными силами.



Мы еще утром предполагали, что вопрос ее освобождения выяснится через несколько часов, однако до сих пор этого не удалось.



Соответствующие ведомства в 24-часовом режиме используют все имеющиеся на руках механизмы и каналы коммуникации для освобождения незаконно задержанной нашей гражданки, активирована горячая линия и информированы международные организации.



Я поручил министру иностранных дел сегодня же лично встретиться с представителями международных организаций и дипломатического корпуса и предоставить им детальную информацию в связи со случившимся. Мы должны сделать максимум для того, чтобы наша гражданка своевременно вернулась к семье, своим трем малолетним детям», — заявил Мамука Бахтадзе.















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