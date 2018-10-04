Международный комитет Красного Креста навестилМайю Отинашвили в цхинвальской тюрьме

04.10.2018 13:24 Международный комитет Красного Креста проведал незаконно задержанную оккупационным режимом Майю Отинашвили в цхинвальской тюрьме. Об этом сообщили «IPN» в Международном Комитете Красного Креста.



Однако МККК ничего не говорит о состоянии задержанной.



«Исходя из собственного мандата, целью визитов Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам является наблюдение за условиями их содержания и обеспечение для них коммуникации с семьей.



Международный комитет Красного Креста сообщает, что результаты визитов и последующие шаги в формате двустороннего конфиденциального диалога обсуждаются лишь с руководством соответствующего учреждения, исходя из интересов задержанных лиц и их семей», - говорится в информации.















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