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Международный комитет Красного Креста навестилМайю Отинашвили в цхинвальской тюрьме
04.10.2018 13:24
Международный комитет Красного Креста проведал незаконно задержанную оккупационным режимом Майю Отинашвили в цхинвальской тюрьме. Об этом сообщили «IPN» в Международном Комитете Красного Креста.
Однако МККК ничего не говорит о состоянии задержанной.
«Исходя из собственного мандата, целью визитов Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам является наблюдение за условиями их содержания и обеспечение для них коммуникации с семьей.
Международный комитет Красного Креста сообщает, что результаты визитов и последующие шаги в формате двустороннего конфиденциального диалога обсуждаются лишь с руководством соответствующего учреждения, исходя из интересов задержанных лиц и их семей», - говорится в информации.
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