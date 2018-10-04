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Международный комитет Красного Креста навестилМайю Отинашвили в цхинвальской тюрьме


04.10.2018   13:24
Международный комитет Красного Креста проведал незаконно задержанную оккупационным режимом Майю Отинашвили в цхинвальской тюрьме. Об этом сообщили «IPN» в Международном Комитете Красного Креста.

Однако МККК ничего не говорит о состоянии задержанной.

«Исходя из собственного мандата, целью визитов Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам является наблюдение за условиями их содержания и обеспечение для них коммуникации с семьей.

Международный комитет Красного Креста сообщает, что результаты визитов и последующие шаги в формате двустороннего конфиденциального диалога обсуждаются лишь с руководством соответствующего учреждения, исходя из интересов задержанных лиц и их семей», - говорится в информации.






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