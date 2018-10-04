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Карл Харцель: ЕС активно следит за вопросом похищения Майи Отинашвили


04.10.2018   19:38
Посол Евросоюза в Грузии Карль Харцель заявляет, что активно следит за вопросом похищения Майи Отинашвили.

Как заявляет посол, наблюдательская миссия ЕС в курсе о вопросе похищения.

«Что касается похищения этой личности, мы активно следим. Наблюдательская миссия Евросоюза в курсе, разные стороны работают над тем, чтобы установить факты, суметь и способствовать ее освобождению с использованием гуманитарных мер. Я не могу комментировать ее личное состояние, так как о фактах неизвестно. Сейчас мы стараемся, чтобы был контакт с ее семьей и первоисточником», — заявил посол.

37-летнюю жительницу села Хурвалети в Горийском районе у оккупационной линии российские военные задержали 29 сентября. По последней информации, полученной из Цхинвали, Майе Отинашвили присудили т.н. предварительное заключение.






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