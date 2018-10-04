Цихелашвили: Говорить, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно

04.10.2018 23:15 Говорить, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По словам Цихелашвили, важно, чтобы задержанную женщину освободили.



«Очень важно, чтобы у Красного Креста была возможность навещать задержанную и передавать эту информацию семье. Мы также увидели, что определенная информация распространилась и в осетинских СМИ. Конечно, говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно и очень жаль. Конечно, важно то, чтобы Майю Отинашвили освободили как можно скорее. Естественно, состояние ее здоровья является одним из главных вопросов для всех, и в первую очередь, для семьи и информация об этом, в определенной мере, получена. Однако, говорю еще раз, главное, чтобы ее освободили.



Также, наш интерес заключается в том, чтобы у людей была возможность передвигаться по своему дому и саду, чтобы у осетин и грузин, по обе стороны этих искусственных колючих проволок и баррикад, была возможность ходить друг к другу.



Вместе с тем, в наших интересах, чтобы подобные абсолютно неприемлемые факты не происходили. Для этого продолжится всевозможная работа», — заявила Кетеван Цихелашвили.



Агентство «Спутник Осетия» распространяет видеоматериал Майи Отинашвили, задержанной оккупационным режимом. Как пишут СМИ, действующие в оккупированном Цхинвали, «Майя Отинашвили не жалуется на здоровье». По их данным сегодня Майю Отинашвили в цхинвальской тюрьме навестили осетинские журналисты им «как заявила сама задержанная, с ней обращаются хорошо и она не жалуется на здоровье».



37-летнюю жительницу села Хурвалети в Горийском районе у оккупационной линии российские военные похитили 29 сентября. По последней информации, полученной из Цхинвали, Майе Отинашвили присудили т.н. предварительное заключение.















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