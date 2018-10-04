Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили: Говорить, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно


04.10.2018   23:15
Говорить, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По словам Цихелашвили, важно, чтобы задержанную женщину освободили.

«Очень важно, чтобы у Красного Креста была возможность навещать задержанную и передавать эту информацию семье. Мы также увидели, что определенная информация распространилась и в осетинских СМИ. Конечно, говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно и очень жаль. Конечно, важно то, чтобы Майю Отинашвили освободили как можно скорее. Естественно, состояние ее здоровья является одним из главных вопросов для всех, и в первую очередь, для семьи и информация об этом, в определенной мере, получена. Однако, говорю еще раз, главное, чтобы ее освободили.

Также, наш интерес заключается в том, чтобы у людей была возможность передвигаться по своему дому и саду, чтобы у осетин и грузин, по обе стороны этих искусственных колючих проволок и баррикад, была возможность ходить друг к другу.

Вместе с тем, в наших интересах, чтобы подобные абсолютно неприемлемые факты не происходили. Для этого продолжится всевозможная работа», — заявила Кетеван Цихелашвили.

Агентство «Спутник Осетия» распространяет видеоматериал Майи Отинашвили, задержанной оккупационным режимом. Как пишут СМИ, действующие в оккупированном Цхинвали, «Майя Отинашвили не жалуется на здоровье». По их данным сегодня Майю Отинашвили в цхинвальской тюрьме навестили осетинские журналисты им «как заявила сама задержанная, с ней обращаются хорошо и она не жалуется на здоровье».

37-летнюю жительницу села Хурвалети в Горийском районе у оккупационной линии российские военные похитили 29 сентября. По последней информации, полученной из Цхинвали, Майе Отинашвили присудили т.н. предварительное заключение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии отмечают рекордный урожай винограда
Девелоперы предлагают схему ускорения выдачи разрешений
Как проходит сбор винограда без государственных субсидий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна