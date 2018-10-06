Бахтадзе: Выполнение Россией Соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года является краеугольным камнем мирного урегулирования конфликта

06.10.2018 12:42 Выполнение Россией Соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года является краеугольным камнем мирного урегулирования конфликта, — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе по окончанию встречи с молдавским коллегой Павлом Филипом.



Премьер-министр отметил, что наряду с общими интересами, Грузия и Молдова сталкиваются с одинаковыми вызовами — обеим странам нужна сильная и однозначная поддержка с точки зрения государственного суверенитета и территориальной целостности.



«На встрече мы обсудили незаконные и провокационные действия России, которые она осуществляет на оккупированных территориях Грузии. 20% нашей территории по-прежнему оккупировано Российской Федерацией. Существующую там тяжелейшую ситуацию можно расценивать только как гуманитарную катастрофу. В то же время мы говорили о мирных инициативах грузинского правительства, направленных на преодоление гуманитарной катастрофы на оккупированных территориях и создание новых возможностей для наших граждан. В последний период у нас были тяжелейшие случаи. Одним из них таких является пытка и трагическая гибель нашего гражданина Арчила Татунашвили. Этот трагический случай подтверждает, что необходимо создать на местах международные механизмы безопасности и обеспечить доступ наблюдателей по правам человека в оккупированные регионы, и в то же время выполнение Россией Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Это краеугольный камень мирного урегулирования конфликта. Грузия продолжит мобилизацию международного сообщества, что все это было исполнено, и для того тоже, чтобы те люди, которые совершают такие жестокие преступления, обязательно понесли ответственность перед международным правом. Мы являемся ответственными, и полностью сосредоточены на мире и развитии Грузии. Наши усилия будут эффективными только при твердой международной поддержке. С этой точки зрения очень важной была последняя сессия генеральной ассамблеи ООН, где у нас была ещё одна возможность обратиться к международному сообществу для того, чтобы проинформировать всех о реальной ситуации, которая имеет место на оккупированной территории», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.















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