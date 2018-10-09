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Цхинвали освободил похищенных оккупантами двух граждан Грузии


09.10.2018   12:19
Цхинвальский режим освободил похищенную со своего двора гражданку Грузии, мать троих детей Майю Отинашвили. Как сообщают цхинвальские СМИ, она уже передана представителям грузинской стороны.

Следует отметить, что цхинвальский псевдосуд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Кроме нее цхинвальский режим освободил еще одного похищенного оккупантами гражданина Грузии, 50-летнего жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Акакия Дотиашвили.






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