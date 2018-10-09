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Семья благодарит всех, что принял участие в освобождении Майи Отинашвили
09.10.2018 14:10
Родственница освобожденной из заключения Майи Отинашвили Ирина Макишвили дала комментарий Первому каналу.
Ирина Макишвили благодарит всех, кто принял участие в освобождении Майи Отинашвили.
По словам Макишвили, Отинашвили выглядит хорошо и у нее нет повреждений.
«С первого взгляда, она выглядит хорошо. Та информация, которая распространялась, якобы она избита, она действительно не избита. Благодарю всех, кто участвовал в этом деле, благодарю Грузию за то, что они так встали рядом с нами. Во время встречи мы только обнялись и лишь поприветствовали друг друга, другого ничего не смогли друг другу сказать. Сказала нам, что у нее нет никаких повреждений, только когда она оказала сопротивление в то время, когда ее забирали, было лишь это. Других повреждений не наблюдается. Майя сказала, что с ней обращались хорошо», — заявила родственница Отинашвили.
Недавно т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили из заключения.
Оккупационные силы задержали Майю Отинашвили 29 сентября.
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