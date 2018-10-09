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Цихелашвили: От политики колючей проволоки на оккупированных территориях страдает много человек


09.10.2018   16:34
«Освобождение задержанной оккупационным режимом Майи Отинашвили было главной целью круглосуточной работы» — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили в связи с освобождением похищенной Майи Отинашвили, находясь в семье Отинашвили, где она находилась вместе с представителем Службы государственной безопасности Майей Гогуадзе.

По словам Кетеван Цихелашвили, главная задача последних дней — освобождение Майи Отинашвили и возвращение матери к детям. Однако, работа продолжается для достижения второй основной цели — ликвидации аналогичных фактов.

Наш аппарат и абсолютно все соответствующие структуры мобилизовали все доступные нам механизмы, формальные и неформальные и сегодня мы имеем результат. Однако усилия государства направлены на то, чтобы такие факты, которые абсолютно лишены правовой базы и гуманитарных принципов, вообще не происходили », — сказала государственный министр.

По её словам, предотвращение незаконных задержаний, является одним из основных вопросов на Женевских международных дискуссиях, очередной раунд которых проводится сегодня.

«В последние дни распространилась информация о других ограничениях. Среди них, о т.н увеличении штрафов, усложнении доставки сельскохозяйственной продукции и опубликовании статистики задержанных лиц одним из российских информационных источников. Очень печально то, что я не раз говорила и подчеркивала и что говорит об абсурдности политики колючей проволоки — на оккупированных территориях среди задержанных гораздо больше граждан проживающих на оккупированных территориях, кто не может передвигаться по контролируемой нами территории. То есть, согласно и российским СМИ подтверждается, что от политики колючей проволоки на оккупированных территориях страдает много человек, которые хотят передвигаться по остальной территории Грузии. Это меры направленные против человека. Наша задача на переговорах в Женеве или в других форматах, чтобы облегчить передвижение этим людям», — отметила Кетеван Цихелашвили.

Недавно т.н. районный суд оккупированного Ахалгори освободил Майю Отинашвили и Акакия Дотиашвили из заключения.






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