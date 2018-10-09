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Грузия не видит политической воли России урегулировать конфликты


09.10.2018   16:52
«В Женеве не было ни одного раунда, чтобы мы не поставиди вопрос об убийстве Башарули, Отхозория и Татунашвили», — заявил Первому каналу заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

Как отметил Дондуа, дела Башарули, Отхозория и Татунашвили остаются нерасследованными, по всем трем делам преступники находятся на свободе и осуществляется препятствие правосудию.

«На этом раунде переговоров у нас будет разговор, что правосудие должно исполняться и преступники должны быть наказаны. Это своеобразный индикатор и лакмусовая бумага, насколько хочет Россия урегулировать конфликт и насколько она заботится о стабильности в регионе. Ни по одному направлению РФ ничего не сделала. Конфликт не может быть урегулирован лишь на основе доброй воли одного его участника. Для этого необходима политическая воля всех вовлеченных акторов. Этой политической воли мы не видим со стороны России», — заявил Давид Дондуа.






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