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Дарсалия: Положение на оккупированных территориях тяжело сказывается на населении, проживающем по обе стороны разделительной линии


09.10.2018   19:24
На оккупированных территориях очень тяжелое положение с точки зрения прав человека и в целом, это в первую очередь, тяжело сказывается на населении, проживающем по обе стороны разделительной линии, — об этом Первому каналу заявил первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Лаша Дараселия.

По его словам, на оккупированных территориях регулярно происходят похищения, что очень плохо.

«Это – ответственность оккупационного режима и со стороны международного сообщества должно быть довольно тяжелое реагирование. Факт освобождения граждан Грузии не означает, что проблема не стоит, наоборот, проблема стоит очень остро. Это будет одним из главных вопросов второй рабочей группы, которая касается гуманитарных вопросов», — заявил Лаша Дараселия.









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