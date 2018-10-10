Майя Отинашвили рассказывает детали 11-дневного заключения в цхинвальской тюрьме

10.10.2018 20:22 Похищенная 29 сентября из села Бобневи Майя Отинашвили вспоминает детали задержания. По ее словам, в 100 метрах от своего дома, в своем дворе она собирала грецкие орехи, во время чего к ней подошли осетинские военные, и надели на нее наручники. Она говорит, что ей завязали глаза, и повезли в сторону российской базы.



"Я была в саду, они поджидали меня, прятались там, а я не знала об этом. Они ползли по земле, когда я оглянулась, встали двое в масках, это были осетины. Я на месте сопротивлялась, и им было нелегко задержать меня, но на меня все равно надели наручники, и поволокли на т.н. свою территорию. Я была на этой стороне, по эту сторону ограждений, это они перешли на нашу территорию"- заявила Отинашвили.



По ее словам, когда задерживали, ей не объяснили причину, и отвезли прямо в Хдулети, на российскую базу. А потом в цхинвальский изолятор предварительного заключения.



"Когда меня перевели за ограждения, там ждала машина. Там мне предъявили обвинение, якобы, я пересекла границу. А я была на нашей контролируемой территории, примерно на расстоянии 100 метров от ограждений. В тот день был ветер, и мне надо было собрать осыпавшиеся орехи…



После того, как меня доставили в цхинвальский изолятор, я там пробыла пять дней. Ни к кому позвонить не дали, пришлось на субботу-воскресенье, и вероятно, никому до меня не было дела. В понедельник меня повели на допрос, сказали, что мне нужен адвокат. О штрафе вообще не было разговора, меня послали по обвинению в уголовном преступлении. Я не знаю русский язык, мне не объяснили, что было написано в документах, принесли, и заставили подписать бумаги"- вспоминает Отинашвили.



В то же время она говорит, что ни на российской базе, ни в цхинвальском изоляторе насилие в отношении нее не имело места.



"Насилие было первый раз, во время задержания, потому что не могли меня удержать, не смогли бросить меня вниз, и им хорошо досталось от меня. Другого насилия не было, не считая словестного оскорбления от русских"- заявила Отинашвили.



29 сентября оккупанты похитили 37 летнюю Майю Отинашвили. Четыре дня информация о ней не была известна. Срок ее предварительного заключения истек 8 октября.



Вчера оккупационные силы вместе с ней освободили жителя села Кирбали, 50-летнего пастуха Акакия Дотиашвили, похищенного оккупантами 7 октября.

















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