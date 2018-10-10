Грузия в Женеве поставила вопрос наказания виновных по делам Башарули, Отхозория и Татунашвили

10.10.2018 23:32 Мы довольно остро поставили на переговорах вопросы исполнения правосудия и наказания виновных по делам Башарули, Отхозория и Татунашвили, — об этом по завершении Женевских международных переговоров Первому каналу заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



По словам Дондуа, «их реакция была такой же циничной, как раньше и как всегда».



«Мы не услышали от них ничего нового. По правде говоря, мы и не особо ждали. Еще раз все увидели, что эти вопросы являются важными и пока на эти вопросы не будут даны ответы, и подразумевается восстановление правосудия, очень сложно говорить о продвижении и каких-то позитивах в направлении решения конфликта», — заявил Дондуа.



По его словам, сегодня также говорили о выполнении соглашения от 12 августа 2008 года.



«Сегодня мы также говорили о выполнении соглашения от 12 августа 2008 года, незаконных действиях Российской Федерации, которые имеют место на оккупированных территориях и это – военное присутствие России, вооружение, перевооружение, постоянные военные учения, масштабные учения и маневры, нарушение воздушного пространства Грузии и участившиеся похищения», — заявил Давид Дондуа.



45-ый раунд Женевских международных переговоров завершился.



После встречи комментарий сделал и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, который говорил о списке Отхозория-Татунашвили и отметил, что «список санкционных лиц вводит положение в тупик».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

