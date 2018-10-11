Филарет озвучил следующий шаг после решения Синода

11.10.2018 21:17 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил следующий шаг после исторического решения Синода Константинопольского патриархата относительно церкви в Украине.



По его словам, в ближайшее время будет созван архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата, передает Интерфакс-Украина.



Патриарх Филарет подчеркнул, что на этом "объединительном соборе" будет избран предстоятель патриархата, после чего Украинская церковь получит от Вселенского патриарха Томос об автокефалии.



"А после того, как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями Московского патриархата", - отметил он.



Филарет также выразил надежду, что процесс объединения в единую Украинскую православную церковь будет мирным и исключительно на добровольных началах.



Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.















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