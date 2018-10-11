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Позиция США относительно последнего раунда Женевских международных дискуссий


11.10.2018   22:46
Делегация США заявила в Женеве, что спустя десять лет после первой встречи в рамках Женевских дискуссий США «призвали участников искать реальное решение для улучшения безопасности и гуманитарной ситуации на местах».

Делегация США отметила, что представители США выразили обеспокоенность в связи с трудностями, связанными с МПРИ, и призвали участников возобновить встречи скорейшим образом.

Делегация также выразила поддержку сотрудничеству властей Абхазии и цхинвальского региона в деле полноценного и прозрачного расследования фактов смерти граждан Грузии Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.

В заявлении американской делегации говорится, что США выражают сожаление в связи с тем, что не удалось обсудить вопрос ВПЛ, так как участники под руководством России покинули встречу в рамках второй рабочей группы».

Делегация США добавила, что выражает сожаление в связи с тем, что Москва не выполняет в полной мере обязательства, взятые со Соглашению о прекращении огня от 2008 года и вновь заявила о своей поддержке в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ.

Civil Georgia





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