Позиция США относительно последнего раунда Женевских международных дискуссий

11.10.2018 22:46 Делегация США заявила в Женеве, что спустя десять лет после первой встречи в рамках Женевских дискуссий США «призвали участников искать реальное решение для улучшения безопасности и гуманитарной ситуации на местах».



Делегация США отметила, что представители США выразили обеспокоенность в связи с трудностями, связанными с МПРИ, и призвали участников возобновить встречи скорейшим образом.



Делегация также выразила поддержку сотрудничеству властей Абхазии и цхинвальского региона в деле полноценного и прозрачного расследования фактов смерти граждан Грузии Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



В заявлении американской делегации говорится, что США выражают сожаление в связи с тем, что не удалось обсудить вопрос ВПЛ, так как участники под руководством России покинули встречу в рамках второй рабочей группы».



Делегация США добавила, что выражает сожаление в связи с тем, что Москва не выполняет в полной мере обязательства, взятые со Соглашению о прекращении огня от 2008 года и вновь заявила о своей поддержке в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

