146 грузинских абитуриентов из оккупированных регионов в этом году поступили в вузы

17.10.2018 16:39 146 абитуриентов из оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона в 2018 году поступили в университеты, расположенные на контролируемой Тбилиси территории. Об этом сообщают правительства этих регионов в изгнании.



Из зачисленных студентов 138 жители Гальского района Абхазии и 8 студентов — из Ахалгорского района, оккупированного Россией во время августовской войны. В Гальском Ахалгорском районах проживают, в основном, этнические грузины.



По информации Министерства образования Абхазии в изгнании, в этом году в единых национальных экзаменах приняли участие 260 абитуриентов из Гали. В 2017 году это число составило 250, из которых в вузы поступили 120 человек.



По информации Департамента образования Временной администрации Цхинвальского региона, в 2018 году в Ахалгори районе школу закончил 21 ученик, в прошлом году 18, 5 из которых поступили в университеты.



Финансирование для студентов



Студенты из оккупированных регионов освобождены от выплаты стоимости за обучение. В рамках программы, инициированной правительством Грузии в 2010 году, государство оплачивает им 2 250 лари ежегодно (годовая стоимость обучения в государственных университетах) в течение 4 лет.



В рамках программы, в прошлом году финансирование получили 116 студентов из Гали и 5 студентов из Ахалгори. Решение о финансировании в этом году пока еще неизвестно.



Финансирование также доступно для тех студентов, которые обучали на контролируемой центральным правительством территории до российско-грузинской войны 2008 года. К ним относятся: Тигва, Эредви, Курта и Переви в Цхинвальском регионе, а также Ажара в Абхазии. Жителям этих территорий пришлось покинуть свои дома в результате войны 2008 года.





- В Гальском районе Абхазии проживает около 40 000 этнических грузин и они составляют почти все население этого района.

- В Ахалгори проживает около 2 500 этнических грузин. Это число составляет 55,5% всего населения района.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

