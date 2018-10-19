Цихелашвили: Встречи в рамках МПРИ следует обязательно продолжать

19.10.2018 10:55 Эти форматы не только следует сохранить, но и должны стать эффективными - так государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отозвалась на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о том, что грузинские партнеры не готовы принять участие в совместной работе, что снизит напряжение на приграничной территории.



По словам государственного министра, грузинская сторона конструктивно включена во все форматы переговоров, и четко заявляет везде, в том числе и на недавнем женевском раунде, что встречи превенции и реагирования на инциденты следует обязательно продолжить, что это требуется для элементарной стабильности, необходимой для повседневной жизни населения, проживающего по обе стороны ограждений.



"Непонятно, чему служат такие заявления тогда, когда позиция грузинской стороны такая однозначная. Эти форматы не только следует сохранить, но и должны стать эффективными, поскольку для мира и стабильности необходима смена статус-кво, и мирное урегулирование конфликта. Разумеется, ни о какой границе речи не может быть, и это должны хорошо понимать все, в том числе и Российская Федерация.



Сегодня мы говорим об оккупационной линии, перегороженной колючими ограждениями, которые мешают людям в повседневной жизни. Особенно в очень тяжелое положение ставит людей, живущих за ограждениями, будь то грузины, осетины, или абхазы. Проживающие там грузины находятся в еще более тяжелом положении, поскольку испытывают двойную дискриминацию"- заявила Кетеван Цихелашвили.

















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