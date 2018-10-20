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Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии
20.10.2018 15:58
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии. Информацию об очередном похищении подтвердила СГБ Грузии.
Похищенные являются жителями села Оками муниципалитета Каспи.
Согласно имеющейся информации, российские оккупанты захватили граждан Грузии в лесу недалеко от Ахалгори.
По данным СГБ, задействована горячая линия, и проинформирована Миссия по наблюдению ЕС.
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