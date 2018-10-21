Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оккупанты похитили двух человек близ мужского монастыря Ломиси


21.10.2018   14:09
С территории, прилегающей к мужскому монастырю Ломиси, представителями оккупационных сил были похищены два гражданина Грузии.

Случившееся подтверждает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. Как сообщили в СГБ, задействована «горячая линия» и о произошедшем информирована наблюдательная миссия ЕС.

По заявлению СГБ, они уже прибегли ко всем механизмам, чтобы задержанных освободили в кратчайшие сроки.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна