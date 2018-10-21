Оккупанты похитили двух человек близ мужского монастыря Ломиси

21.10.2018 14:09 С территории, прилегающей к мужскому монастырю Ломиси, представителями оккупационных сил были похищены два гражданина Грузии.



Случившееся подтверждает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. Как сообщили в СГБ, задействована «горячая линия» и о произошедшем информирована наблюдательная миссия ЕС.



По заявлению СГБ, они уже прибегли ко всем механизмам, чтобы задержанных освободили в кратчайшие сроки.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

