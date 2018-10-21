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Оккупанты похитили двух человек близ мужского монастыря Ломиси
21.10.2018 14:09
С территории, прилегающей к мужскому монастырю Ломиси, представителями оккупационных сил были похищены два гражданина Грузии.
Случившееся подтверждает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. Как сообщили в СГБ, задействована «горячая линия» и о произошедшем информирована наблюдательная миссия ЕС.
По заявлению СГБ, они уже прибегли ко всем механизмам, чтобы задержанных освободили в кратчайшие сроки.
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