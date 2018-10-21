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Похищенных оккупантами у мужского монастыря Ломиси граждан освободили
21.10.2018 21:12
Два человека, похищенные российскими оккупантами в окрестностях мужского монастыря Ломиси, освобождены. Информацию подтвердили в Службе госбезопасности Грузии.
Напомним, сегодня представители оккупационных сил захватили двух человек на прилегающей к мужскому монастырю Ломиси территории. Один из похищенных — монах.
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