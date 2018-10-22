Цихелашвили: Мы работаем над освобождением двух граждан из цхинвальского изолятора

22.10.2018 18:06 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отзывается на факт похищения оккупантами двух граждан Грузии, и заявляет, что власть использует все имеющиеся ресурсы для их освобождения.



"В цхинвальском изоляторе остаются в незаконном заключении два наших гражданина. В связи с ними мы включили горячую линию, оперируемую посредством наблюдательской миссии Евросоюза, и наша задача, как можно скорее освободить их. Для нас является приоритетом своевременное освобождение наших сограждан"- заявила Цихелашвили.



К информации: 20 октября оккупанты задержали двух жителей села Оками. Граждан Грузии обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы.

















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