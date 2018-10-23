Глава СГБ встретился с сопредседателем Женевских международных дискуссий

23.10.2018 10:43 Глава Служба безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии и сопредседателем Женевских международных дискуссий Тойво Клааром.



Стороны рассмотрели положение на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии и обсудили вызовы в сфере безопасности.



Внимание было уделено роли ЕС, как сопредседателя Женевских международных переговоров и подчеркнута важность неограниченного допуска миссии наблюдателей ЕС на оккупированных территориях.



Особое внимание уделили встречам Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них и необходимости эффективного использования и укрепления существующих форматов переговоров.















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