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Глава СГБ встретился с сопредседателем Женевских международных дискуссий
23.10.2018 10:43
Глава Служба безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии и сопредседателем Женевских международных дискуссий Тойво Клааром.
Стороны рассмотрели положение на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии и обсудили вызовы в сфере безопасности.
Внимание было уделено роли ЕС, как сопредседателя Женевских международных переговоров и подчеркнута важность неограниченного допуска миссии наблюдателей ЕС на оккупированных территориях.
Особое внимание уделили встречам Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них и необходимости эффективного использования и укрепления существующих форматов переговоров.
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