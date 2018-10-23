Цихелашвили: Россия 10 лет безуспешно старается проводить своеобразную политику признания, которая не имеет поддержки

23.10.2018 17:14 «Российская Федерация уже 10 лет безуспешно старается проводить своеобразную политику признания, которая не имеет поддержки», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в связи с визитом де-факто министра иностранных дел оккупированного Цхинвали на Сицилию.



По оценке Цихелашвили, из-за недостатка информации в мелких поселениях подобные встречи частые, однако позиция Италии однозначна — Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Как правило, к этому процессу подключено не только МИД Грузии, но и итальянская сторона. Позиция Италии однозначна. Зачастую, из-за недостатка информации в немногочисленных регионах случаются подобные встречи. Но это лишь частная инициатива, которая не отражает позицию официальных властей страны», — заявила Кетеван Цихелашвили.



По её оценке, это была неудавшаяся попытка России.



«Это была еще одна неудачная попытка России, достичь задачи, которую она не может выполнить уже на протяжении 10-ти лет. Еще раз заявляю, что подобные шаги России не имеют ничего общего с независимостью, это политика объявления зависимости от России», — сказала Цихелашвили.



Де-факто министр иностранных дел оккупированного Цхинвали отправился на Сицилию и встретился с мэром города Рандаццо. На встрече в Палермо присутствовал генеральный консул РФ.















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