МИД Грузии: Италия выразила твердую поддержку в укреплении политики непризнания оккупированных территорий

23.10.2018 17:15 Итальянская сторона выразила нам твердую поддержку в целях укрепления политики непризнания, — об этом заявили в департаменте прессы и информации министерства иностранных дел Грузии в связи с приездом де-факто министра иностранных дел оккупированного Цхинвали на остров Сицилия и встречей с мэром города Рандаццо.



По данным ведомства, Российская Федерация продолжает свои попытки создать представления, будто международное сообщество поддерживает и признает оккупационные режимы в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии.



«Разумеется, эти усилия Москвы являются безрезультатными, так как международное сообщество, и в том числе Италия, полностью информированы о незаконных процессах на оккупированных территориях и решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Данное указывает только на то, что усилия Российской Федерации в направлении лоббирования т.н. независимости оккупированных территорий Грузии являются безрезультатными и на этом фоне Москва пытается осуществить легитимацию незаконных процессов на месте путем организации т.н. визитов.



С помощью наших дипломатических каналов мы немедленно поставили в курс дела итальянскую сторону, которая выразила нам твердую поддержку в этом процессе, в целях укрепления политики непризнания.



Мы благодарим международное содружество, в том числе Италию, за непоколебимую поддержку политики непризнания оккупированных регионов Грузии», — заявляют в МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

