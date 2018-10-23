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МИД Грузии: Италия выразила твердую поддержку в укреплении политики непризнания оккупированных территорий
23.10.2018 17:15
Итальянская сторона выразила нам твердую поддержку в целях укрепления политики непризнания, — об этом заявили в департаменте прессы и информации министерства иностранных дел Грузии в связи с приездом де-факто министра иностранных дел оккупированного Цхинвали на остров Сицилия и встречей с мэром города Рандаццо.
По данным ведомства, Российская Федерация продолжает свои попытки создать представления, будто международное сообщество поддерживает и признает оккупационные режимы в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии.
«Разумеется, эти усилия Москвы являются безрезультатными, так как международное сообщество, и в том числе Италия, полностью информированы о незаконных процессах на оккупированных территориях и решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Данное указывает только на то, что усилия Российской Федерации в направлении лоббирования т.н. независимости оккупированных территорий Грузии являются безрезультатными и на этом фоне Москва пытается осуществить легитимацию незаконных процессов на месте путем организации т.н. визитов.
С помощью наших дипломатических каналов мы немедленно поставили в курс дела итальянскую сторону, которая выразила нам твердую поддержку в этом процессе, в целях укрепления политики непризнания.
Мы благодарим международное содружество, в том числе Италию, за непоколебимую поддержку политики непризнания оккупированных регионов Грузии», — заявляют в МИД Грузии.
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