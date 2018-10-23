Поездка Медоева в Италию носила частный характер - Цихелашвили

23.10.2018 21:00 Госминистр Грузии вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили считает, что «визит» де-факто министра иностранных дел оккупированного Цхинвальского региона Дмитрия Медоева в Италию, был частной инициативой, и у нее не может быть ничего общего с очень четкой и однозначной позицией итальянского государства.



По словам Цихелашвили, Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«…Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. А это еще одна безуспешная попытка со стороны Российской Федерации достичь той задачи, которую она старается осуществить вот уже 10 лет. Но эта задача, предполагающая достижение поддержки признания – недостижима. У политики, которую вела Российская Федерация в течение этих 10-ти лет, нет ничего общего с независимостью, а это политика объявления зависимости от РФ», - заявила, в частности, Цихелашвили.















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