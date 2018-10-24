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Россия отказывается от сотрудничества с Гаагским судом по теме августовской войны - Питер Льюис


24.10.2018   13:58
Регистр Международного уголовного суда Питер Льюис заявляет, что сотрудничество с правительством Грузии по теме августовской войны продолжается, а Россия отказывается от сотрудничества.

Как заявил он на региональной конференции Международного уголовного суда в Тбилиси, на данном этапе невозможно говорить о всех деталях расследования.

«Наше расследование находится на том этапе, когда нужно сохранять конфиденциальность, поэтому боюсь, не могу поделиться всеми деталями расследования. Мы продолжаем сотрудничать с правительством Грузии. Хотя Россия не сотрудничает с нами, однако, у нас есть опыт, когда все стороны не могут участвовать в расследовании, но нам все же удается выполнять свою работу. Именно это мы делаем сейчас.

Что касается Грузии и ее внутриполитической части, конечно, все зависит от тех доказательств, которые будут представлены ICC, однако прокурор ищет доказательства и не ориентирован на высказанные заявления, так как политические заявления нужно проверять, и в конечном счете, у нех должен быть вид доказательства», — отмечает Питер Льюис.

Офис прокурора Гаагского суда с 27 января 2016 года расследует преступления против человечности и военные преступления, совершенные во время войны в августе 2008 года, Расследование касается этнической чистки грузин, пыток и убийств грузинских пленных.






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