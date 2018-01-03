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С 1 января торговые объекты в Грузии не принимают 50-тетровые монеты старого образца


03.01.2018   16:28
Решением Совета Национального банка Грузии с нового года 50-тетриевая золотистая монета эмиссии 1995 года утратит статус законного средства оплаты

Заменить старые 50-тетровые монеты по номинальной стоимости в течение года будет возможно в любом коммерческом банке и кассовом центре Национального банка.

А с 1 января 2019 года только в кассовом центре Нацбанка.

Торговые объекты и объекты обслуживания с 1 января 2018 года не будут обязаны принимать старые монеты при наличном расчете.

«Национальный банк Грузии с 2006 года пустил в оборот новую монету в 50 тетри, изготовленную в соответствии с современными стандартами и качественно значительно улучшенную, которая успешно утвердилась. Медно-никелевая монета серебристого цвета диаметром 24 миллиметра, весит 6,5 грамм», — говорится в сообщении НБГ.

На аверсе изображен государственный герб Грузии, надпись «Грузия» и 2006 год, а на обороте – цифра указывающая номинал «50» и надпись «тетри».

В Нацбанке отметили, что с точки зрения защиты от подделки по обеим сторонам монеты в виде микроэлемента нанесен аналог древней колхидской (монеты) тетри – изображение головы льва, а на гурте (ребре) монеты выгравирована грузино-английская надпись «Грузия Georgia» и пятиконечная звезда.

Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в Грузии. Слово «лари» на древнегрузинском означает «наследие или имущество».

Работа над первым значительным обновлением дизайна денежных знаков на протяжении 22-летней истории началась 2015 году.

Обновленные банкноты номиналом в 20, 50, 100 и 5 лари были выпущены поэтапно с 1 февраля 2016 и находятся в обращении вместе с купюрами предыдущих эмиссий. Банкноты номиналом в 10 лари будут обновлены позднее.






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