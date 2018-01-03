Yanair открыла продажу на недорогие билеты в Грузию

03.01.2018 16:31 Авиакомпания Yanair уже открыла продажу билетов на рейсы, которые будут осуществляться из Львова в Батуми. Полеты начнутся с 8 июня 2018 года. Сообщает об этом прес-служба компании, ссылаясь на данные системы бронирования проездных документов.



Отмечается, что в Грузию первые две недели полета выполняться будут по пятницам, после чего с 19 июня добавят еще один рейс – по вторникам. Из Батуми во Львов запланированы вылеты на 13.15, обратно – на 16.00.



Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, продажа на указанные рейсы открыта до конца сентября.



Известно, что билет эконом-класса обойдется в 6154 гривны (приблизительно 219 американских долларов) в обоих направлениях. Предусматривается питание на борту, провоз багажа до 23 килограммов.



ООО Янейр ЛТД (Yanair) было зарегистрировано летом 2012 год в Украине. Через год авиаперевозчик получил сертификат на свою деятельность. Данная компания базируется в киевском аэропорту «Жуляны». Они выполняют регулярные рейсы в Израиль и Грузию из Одессы и Киева.



Также осуществляются чартерные рейсы по курортным направлениям из Харькова, Львова, Борисполя и Херсона.



В минувшем году за 10 месяцев Yanair летали около 70 000 пассажиров из Одессы и Киева в Грузию, к концу года прогнозировали увеличение пассажиропотока на 15 тысяч человек.















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