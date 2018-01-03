Bloomberg назвал Грузию в числе лучших туристических мест 2018 года

03.01.2018 20:46 Грузия попала среди лучших туристических мест 2018 года Bloomberg. Как пишет издание, Тбилиси, в течение истории, рушили и заново восстанавливали 29 раз.



«Не удивительно, что из-за его твердого духа и креативной энергии, Тбилиси все чаще сравнивают с Берлином», — пишет Bloomberg.



В статье говорится, что на культуру Грузии большое влияние оказала как Персидская империя, так и Советский Союз.

Особенно подчеркнута грузинская кухня, которая отличается многообразием.



Bloomberg обращает внимание на местные бренды гостиниц.



Издание также пишет, что Грузия известна культурой вина.



«8000-летняя история культуры вина — лишь одна среди всех тех многих сюрпризов, которые привлекают таких тур операторов, как Wild Frontiers и Butterfield & Robinsoni», – пишет Bloomberg.



Авторы статьи рекомендуют туристам посетить Грузию весной (апрель-июнь), либо осенью (сентябрь-октябрь).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

