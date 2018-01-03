Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Bloomberg назвал Грузию в числе лучших туристических мест 2018 года


03.01.2018   20:46
Грузия попала среди лучших туристических мест 2018 года Bloomberg. Как пишет издание, Тбилиси, в течение истории, рушили и заново восстанавливали 29 раз.

«Не удивительно, что из-за его твердого духа и креативной энергии, Тбилиси все чаще сравнивают с Берлином», — пишет Bloomberg.

В статье говорится, что на культуру Грузии большое влияние оказала как Персидская империя, так и Советский Союз.
Особенно подчеркнута грузинская кухня, которая отличается многообразием.

Bloomberg обращает внимание на местные бренды гостиниц.

Издание также пишет, что Грузия известна культурой вина.

«8000-летняя история культуры вина — лишь одна среди всех тех многих сюрпризов, которые привлекают таких тур операторов, как Wild Frontiers и Butterfield & Robinsoni», – пишет Bloomberg.

Авторы статьи рекомендуют туристам посетить Грузию весной (апрель-июнь), либо осенью (сентябрь-октябрь).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработала «горячая линия» по вопросам техосмотра автомобилей
Азербайджан удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе в 2018 году
Сельское хозяйство Грузии – итоги 2017 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане горел крупный торговый центр
Грузия отказалась закупать российский газ в 2018 году
В Чечне убит начальник полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна