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Bloomberg назвал Грузию в числе лучших туристических мест 2018 года
03.01.2018 20:46
Грузия попала среди лучших туристических мест 2018 года Bloomberg. Как пишет издание, Тбилиси, в течение истории, рушили и заново восстанавливали 29 раз.
«Не удивительно, что из-за его твердого духа и креативной энергии, Тбилиси все чаще сравнивают с Берлином», — пишет Bloomberg.
В статье говорится, что на культуру Грузии большое влияние оказала как Персидская империя, так и Советский Союз.
Особенно подчеркнута грузинская кухня, которая отличается многообразием.
Bloomberg обращает внимание на местные бренды гостиниц.
Издание также пишет, что Грузия известна культурой вина.
«8000-летняя история культуры вина — лишь одна среди всех тех многих сюрпризов, которые привлекают таких тур операторов, как Wild Frontiers и Butterfield & Robinsoni», – пишет Bloomberg.
Авторы статьи рекомендуют туристам посетить Грузию весной (апрель-июнь), либо осенью (сентябрь-октябрь).
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