В 2017 году Грузию посетили 7 554 936 международных путешественников

05.01.2018 12:43 В 2017 году Грузию посетили 7 554 936 международных путешественников, что на 1 194 433 больше, чем в аналогичный период прошлого года, фиксируется +18.8% рост, - об этом заявил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, подытоживая данные за прошлый год.



По заявлению Чоговадзе, главным ожиданием 2018 года является более 8 миллионов международных путешественников и доход от туризма более 3 миллиардов долларов.



«В Грузии продолжается беспрецедентный рост туризма, что отражается и на количестве туристов. В 2017 году Грузию посетили 7 554 936 международных путешественников. По сравнению с прошлым годом, это больше почти на 1 200 000 человек. Также у нас большой рост в части доходов, в 2017 году от туризма в Грузию поступило около 2 миллиардов 700 миллионов долларов США. В 2018 году у нас еще больше позитивных ожиданий», - заявил Георгий Чоговадзе.



По данным Национальной администрации туризма, в январе-декабре 2017 года, число тех иностранных путешественников, то есть, туристов, которые пребывали в Грузии 24 часа и более, составило 3,478,932, что на 757,962 больше, чем в январе-декабре 2016 года (рост +27.9%).



В 2017 году больше всего визитов в 2017 году было из Армении 1,718,016 (+14.8%), Азербайджана 1,694,998 (+11.2%), России 1,392,610 (+34.1%), Турции 11,246,745 (-0.8%) и Ирана 322,938 (+118.3%).



Позитивная тенденция сохраняется в плане стран Евросоюза, среди которых, с точки зрения посещения Грузии в январе-декабре выделялись Великобритания +39.9%, Нидерланды +31.1%, Испания +29.9%, Франция +29.6% и Германия +25.7%. Особый рост был зафиксирован из следующих стран: Иордания +316.1%, Саудовская Аравия +164.6%, Кувейт +154.3%, Иран +118.3%, Индия +64.1%, Китай +54% и др.















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